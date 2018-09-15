أهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام.. 3-0 لـ”السيتيزنز” (فيديو)

سجل ليروي سانيه الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك فولهام، في المواجهة التي تجمعه مع ضيفه فولهام على ملعب “الاتحاد”، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ليفربول وتشيلسي وواتفورد أصحاب الصدارة، في حين يحتل فريق فولهام المركز الثالث عشر في سلم الترتيب العام برصيد 4 نقاط .

وفي الدقيقة 21 سجل دافيد سيلفا الهدف الثاني للمان سيتي.

مانشستر سيتي 2 × 0 فولهام | هدف سيلفا د’21 ⚽ pic.twitter.com/6ZC8ENvnbf — أهداف تُركي ⚽️ (@YNWAii_GO) September 15, 2018

وفي الدقيقة 47 سجل رحيم سترلينغ الهدف الثالث لمانشستر سيتي.. انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى ثم عرضية أرضية قوية مرت من جميع مدافعي فولهام داخل منطقة الجزاء لتصل سهلة أمام أقدام رحيم ستيرلينغ الذي لم يجدي أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية.

مانشسترسيتي 3 – 0 فولهام : هدف السيتي الثالث . رحيم ستيرلينغ HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018 pic.twitter.com/sH61dp6a5s — HD (@HD92932381) September 15, 2018

ويسعى فريق مانشستر سيتي في هذا اللقاء الى استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ من أجل تحقيق النقاط الثلاث والدخول بقوة لمواصلة سلسلة انتصاراته، في حين يتطلع فولهام في هذه المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية ومرضية .