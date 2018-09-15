الشيخ منصور بن زايد: مانشستر سيتي لم يصل للقمة بعد

قال الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن السيتيزن لم يصل إلى القمة بعد، رغم أنه حقق عديد البطولات في 10 سنوات تحت ملكية الشيخ منصور.

ويحتفل مانشستر سيتي بمرور 10 أعوام على انتقال ملكيته إلى الشيخ منصور بن زايد، الذي حوّله إلى أحد أهم الأندية على المستوى المحلي والقاري.

ونقلت صحيفة “thenational” الإنجليزية عن منصور بن زايد قوله، في رسالة إلى مشجعي النادي: “نشكر جماهير النادي على الانتماء والدفء والتواضع منذ 10 أعوام”.

ويترأس الشيخ منصور مانشستر سيتي الذي اشتراه العام 2008، وحقق معه نجاحات غير مسبوقة، إذ فاز تحت ملكيته بـ 3 ألقاب في الدوري الممتاز، إضافة إلى 3 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ظل عصيًا على الفريق.

وأضاف الشيخ منصور: “لقد انقضت الآن 10 أعوام منذ أن انضممت لكم في دعم هذا النادي الرائع، وأردت أن أحتفل بهذه الذكرى من خلال الكتابة إليكم مباشرة، مثلما فعلت عندما اكتملت عملية الاستحواذ وبدأنا هذه الرحلة”.

“لقد قطعنا شوطًا كبيرًا منذ العام 2008 وكانت رحلة طويلة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول إنني فخور للغاية بحقيقة أن الشخصية الأساسية لهذا النادي وأنصاره لم تتغير في العقد الماضي. إن صفات الانتماء والدفء والفكاهة والتواضع لا تزال قائمة إلى حد كبير اليوم وهي أساسية لنجاحنا”.

وواصل: “على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لي وللمجلس، كان التقدم خارج نطاق الفريق الأول. فاز فريقنا النسائي بـ 4 ألقاب محلية كبرى وانضم إلى النخبة الأوروبية، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA لمدة موسمين متتاليين”.

وأنفق مانشستر سيتي تحت ملكية الشيخ منصور أكثر من مليار جنيه إسترليني، ليصبح واحدًا من أفضل الفرق في عالم كرة القدم، وأوضح في رسالته: “اللاعبون والمدربون يأتون ويخرجون أنت المشجع دائمًا. لن ننسى ذلك “.

كما وعد الشيخ منصور بأن الأعوام الـ 10 المقبلة من الأعوام الماضية.

ووجه الشيخ منصور الشكر إلى مجلس الإدارة، وفريق القيادة التنفيذية “وكل موظف لخلق هذه القيمة على مدى السنوات الـ 10 الماضية.

وتأتي رسالة الشيخ منصور بعد إعلان مانشستر سيتي عن تحقيق أرباح بقيمة 10.4 مليون جنيه إسترليني، في التقرير السنوي للنادي للعام 2017/2018.