شاهد انفعال كلوب على محمد صلاح بعد إهدار فرصة هدف وعدم التمرير لماني‎ (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام التي تجمعهما على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، انفعال المدير الفني يورغن كلوب على الدولي المصري محمد صلاح.

ووفقًا للفيديو الذي تداوله عشاق الريدز على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انفعل كلوب بسبب عدم تمرير صلاح إلى ساديو ماني، وكانت سبقتها لقطة أيضًا، ولكن كان بطلها ماني في الدقيقة 62، والذي لم يمرر لصلاح المنفرد تمامًا بالمرمى.

Klopp begging Salah to pass the football late on! pic.twitter.com/IZpbWTreIn

— Jordan A Chamberlain (@Jordan_AC90) September 15, 2018