شاهد انفعال كلوب على محمد صلاح بعد إهدار فرصة هدف وعدم التمرير لماني‎ (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام التي تجمعهما على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، انفعال المدير الفني يورغن كلوب على الدولي المصري محمد صلاح.

ووفقًا للفيديو الذي تداوله عشاق الريدز على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انفعل كلوب بسبب عدم تمرير صلاح إلى ساديو ماني، وكانت سبقتها لقطة أيضًا، ولكن كان بطلها ماني في الدقيقة 62، والذي لم يمرر لصلاح المنفرد تمامًا بالمرمى.

Klopp begging Salah to pass the football late on! pic.twitter.com/IZpbWTreIn — Jordan A Chamberlain (@Jordan_AC90) September 15, 2018

حقق ليفربول المتصدر فوزه الخامس على التوالي وحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتفوقه 2-1 على توتنهام هوتسبير، اليوم السبت.

ومنح جورجينيو فينالدم التقدم بهدف لليفربول بضربة رأس، حاول مايكل فورم حارس توتنهام إبعادها لكنها كانت قد اجتازت بالفعل خط المرمى في الدقيقة 39.

وتابع روبرتو فيرمينو، الذي خرج في منتصف الشوط الثاني؛ بسبب إصابة في الوجه، كرة عرضية من ساديو ماني ارتدت من القائم وأضاف الهدف الثاني بلمسة سهلة من على خط المرمى، في الدقيقة 54.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلص البديل إيريك لاميلا الفارق بتسديدة من مدى قريب بعد ارتباك دفاعي.

ولم يظهر المصري محمد صلاح، هداف الدوري الموسم الماضي، بمستواه مرة أخرى، وأهدر أكثر من فرصة سهلة على مدار اللقاء.

وأصبح رصيد ليفربول 15 نقطة من خمس مباريات، في صدارة الدوري، وبفارق ست نقاط عن توتنهام.