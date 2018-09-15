من بينها تجنب اختيار محمد صلاح.. 10 نصائح للعب فانتازي الدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مجموعة من النصائح لعشاق لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الشهيرة نسخة Gameweek 5 المعدلة، في محاولة لمساعدة اللاعبين من هواة اللعبة على تأكيد وزيادة فرصهم في الفوز.

وبينما شهدت النسخة السابقة Gameweek 4 تألق ساديو ماني وفيليب بيلينغ ورحيم سترلينغ، من الواضح أن النسخة الجديدة شهدت العديد من التغييرات والمفاجآت، حيث حددت الصحيفة في نصائحها 5 لاعبين من الجدير بك اختيارهم وخمسة آخرين يتعين عليك تجنبهم، وفي مقدمتهم اللاعب المصري محمد صلاح، وجاءت النصائح على النحو التالي:

خمسة لاعبين يتعين عليك اختيارهم:

1. ماركوس ألونسو

تصدر قائمة اللاعبين المفضلين في النسخة الجديدة الجناح الأيسر لفريق تشيلسي ماركوس ألونسو بـ44 نقطة، وسيكون لدى البلوز العديد من الخيارات أمام خصمهم يوم السبت كاردييف سيتي.

ومن المرجح أن نيل وارنوك سيرتكز في الخلف ويركز على الهجمات العكسية، والتي ستمنح ألونسو الكثير من الفرص للتخلص من المهاجمين وزيادة تمريراته الرائعة وتسجيل الأهداف.

2. لوكاس مورا

أخيرًا سجل اللاعب البرازيلي لوكاس مورا هدفين لصالح فريقه توتنهام، حيث أضاف هدفا لوكاس أمام فريق مانشستر يونايتد 15 نقطة لرصيده، مما دفعه إلى الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في مجموع النقاط المسجلة، على الرغم من أنه ربما لم يلعب كما كان متوقعًا ضد واتفورد.

وبفضل لياقته الحالية، قد يلحق الجناح السابق لفريق باريس سان جيرمان بمباراة ليفربول، صحيح أن اختياره محفوف بالمخاطر، ولكن من المرجح للغاية أن مورا سيتألق في المباراة الكبيرة له في نهاية الأسبوع.

3. روي باتريسيو

بدأ حارس مرمى الوولفز مشواره في إنجلترا بشكل جيد، حيث حافظ على شباكه نظيفة على أرضه ضد وست هام، ما أدى إلى تفويت الفوز على ماركو آرنوتوفيتش بالتعادل السلبي.

باتريسيو هو ثامن أفضل حارس في فانتازي فوتبول قد يحصل على بعض النقاط الإضافية ضد فريق بيرنلي المتعثر.

4. إدين هازارد

يمكن القول إن أفضل لاعب في الدوري الممتاز، ورابع أفضل لاعب خط وسط في لعبة week 5، إدين هازارد، يجب أن يعض على شفتيه في مواجهة كارديف في ستامفورد بريدج.

ولن يكون مفاجئًا زيادة الـ27 نقطة التي يحظى بها البلجيكي الدولي بعد نهاية هذا الأسبوع بفضل الارتفاع الحثيث في مستواه.

5. بنيامين مندي

يبدو أن أربعة من أفضل خمسة لاعبين من حيث النقاط الإجمالية هم المدافعون، حيث احتل مندي المركز الخامس في هذه المرحلة المبكرة.

وقد تألق الجناح الخلفي للمان سيتي منذ عودته من الإصابة وقدم خمس تمريرات حاسمة في أربع مباريات.

5 لاعبين يجب تجنب اختيارهم

1. لوك شو

الارتجاجات التي أصيب بها لوك شو ضد إسبانيا خلال المباراة المهمة أمام إنجلترا ربما تتسبب في استبعاده من المشاركة في مباراة واتفورد.

وربما يحسن شو – الذي يعتبر تاسع أفضل مدافع حتى الآن – أن يحسن من رصيده 21 نقطة إذا تم اختياره، ولكن بسبب الإصابة من الأفضل تجنبه.

2. ألفي ماوسون

بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأولى لفولهام، لعب ماوسون 90 دقيقة كاملة في تعادل كوستر 2-2 مع برايتون، وعلى الرغم من أن الرجل السابق لسوانسي قد يتألق من جديد ، إلا أنه في ضوء وجود خصوم مثل مانشستر سيتي، من الأفضل تجنب اللاعب في هذه النسخة من لعبة game week 5.

3. محمد صلاح

رغم أن الأمر يبدو مفاجئاً ولكنه حقيقي، فتجنب صلاح في تلك النسخة يعد خيارًا أفضل.

فقد بدأ صلاح الموسم بشكل جيد بهدفين وتمريرة سحرية، إلا أنه من الأفضل استبعاده من القائمة في ظل وجود أفضل مدافعين في الدوري.

وبحسب الصحيفة البريطانية، سيركز جان فيرتونغهن وتوبي الدرويرير بشكل حصري على إبطال تهديد اللاعب المصري، مما يجعل من الصعب جدًا على مهاجم ليفربول الإضافة لـرصيده المقدر بـ 27 نقطة.

4. نيل إثيريدج

حارس مرمى كارديف سيتي بات في الصدارة بحصوله على أعلى النقاط، حيث يتصدر الفليبيني بفارق ثماني نقاط ومرشح للحصول على 16 نقطة أمام نيوكاسل إلا أنه رغم تألقه، فإن الرحلة إلى ستامفورد بريدج قد تتسبب في مشاكل له، ومن ثم الأفضل تجنب اللاعب هذا الأسبوع، في ظل احتمال مشاركة هازارد في اللقاء القادم.

5. ثيو والكوت

قدم ثيو والكوت بداية واعدة للغاية هذا الموسم، حيث أحرز هدفين وقدم تمريرة سحرية محتلًا المركز الثامن في قائمة نقاط لاعبي الوسط.

ومع ذلك، من الأفضل تجنب لاعب خط وسط الآرسنال السابق لأنه لا يزال يتعافى من إصابة في الضلع، وطبقًا لدوري البريميرليغ فنتازي فإن فرصته في المشاركة هي 75%.