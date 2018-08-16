دليلك لنتائج مثالية في فانتازي الدوري الإنجليزي لهذا الأسبوع

عادت من جديد فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، وعادت معها لعبة الفانتازي معشوقة جماهير البريميرلييغ من جديد على الساحة، في جولة افتتاحية استثنائية شهدت العديد من المفاجآت المتعلقة بمستويات اللاعبين على أرض الملعب.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرًا مطولًا عن أبرز اللاعبين في الجولة الأولى من مباريات البريميرلييغ التي حملت أخبارًا سارة لبعض عشاق لعبة الفانتازي، وأخبارًا سيئة للبعض الآخر، وهذا يرجع لاختيارات اللاعبين أثناء الجولة الافتتاحية من عمر المسابقة التي شهدت تسجيل 25 هدفًا وتألق العديد من اللاعبين مثل ساديو ماني لاعب ليفربول السنغالي وريتشارليسون الجناح البرازيلي لنادي إيفرتون واللاعب روبن نيفيس نجم وولفرهامبتون واندررز البرتغالي، بالإضافة إلى تألق بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الجولة ظهور باهت للعديد من الأسماء البارزة خلال الموسم الماضي مثل هاري كين لاعب توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، وكيفين دي براوين لاعب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي، بالإضافة إلى زميله بالفريق الألماني لوري ساني، إذ فشلت جميع هذه الأسماء في جمع نقاط كافية خلال الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ومع اقتراب بداية فعاليات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي، تقدم الصحيفة البريطانية أبرز الأسماء التي يتوجب ضمها إلى التشكيلة الخاصة بفريقك، بالإضافة إلى خمسة أسماء يجب تجنب وضعها داخل قوام فريقك لهذا الأسبوع.

البداية ستكون مع الأسماء التي تنصح صحيفة “ميرور” بضمها خلال الأسبوع المقبل:

1- روميلو لوكاكو: من المرجح أن تشهد تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للأسبوع الثاني أمام برايتون بداية العملاق البلجيكي بعد تأكد جهازيته للمشاركة في المباريات، عقب مشاركته في جزء من أحداث افتتاحية الدوري الإنجليزي للشياطين الحمر أمام ليستر سيتي، ومن المقرر أن يستضيف فريق برايتون أند هوف ألبيون فريق مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي.

ويبلغ سعر اللاعب 11 مليون جنيه إسترليني وحصل على نقطة وحيدة بعد نهاية الجولة الأولى.

2- إيديرسون: شهدت الجولة الأولى تألق إيديرسون سانتانا حارس مرمى فريق مانشستر سيتي بعد نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة قوية ضد آرسنال داخل ملعب الإمارات، والمساهمة بصورة كبيرة بتحقيق حامل اللقب لأول الانتصارات بالموسم الجديد بهدفين مقابل لا شيء.

ويبلغ سعر اللاعب 5.5 مليون جنيه إسترليني وحصل على 8 نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

3- أندرو روبرتسون: شهدت الجولة الافتتاحية لفريق ليفربول الإنجليزي تألق الدولي الإسكتلندي روبرتسون الذي نجح في صناعة أول أهداف الفريق بالموسم الجديد، بعد تمريرة ساحرة للفرعون المصري محمد صلاح لم يجد صعوبة في أن يسكنها داخل شباك ويستهام يونايتد، ومن المتوقع أن يستمر روبرتسون في تهديد منافسي الريدز بالجولات المقبلة.

ويحل الريدز بالجولة المقبلة ضيفًا ثقيلًا على ملعب سيلهرست بارك لمواجهة فريق كريستال بالاس، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة، ويبلغ سعر روبرتسون خلال الجولة المقبلة 6 ملايين جنيه إسترليني وحصل خلال الجولة السابقة على 11 نقطة.

4- روبيرتو بيريرا: استطاع النجم الأرجنتيني المحترف في صفوف فريق واتفورد تسجيل ثنائية فريقه أمام برايتون، ومن المقرر أن يلتقي واتفورد مع فريق بيرنلي في مباراة صعبة من عمر الجولة الثانية يتوقع أن تشهد تألق بيريرا من جديد، ويبلغ سعر اللاعب خلال الجولة القادمة 6.1 مليون جنيه إسترليني ونجح في الحصول على 16 نقطة بالأسبوع الماضي.

5-إدين هازارد: لعب قائد المنتخب البلجيكي 14 دقيقة في نهاية مباراة فريقه تشيلسي ضد فريق هدرسفيلد التي انتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة، ومن المتوقع أن يبدأ هازارد الذي تألق خلال فعاليات بطولة كأس العالم الماضية مباراة فريقه ضد الجار العنيد آرسنال في قمة مواجهات الجولة الثانية المقرر أن يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، وتبلغ قيمة هازارد 10.5 مليون جنيه إسترليني وحصل على 4 نقاط بالجولة الأولى.

لاعبون يتوجب عليك عدم التفكير في ضمهم إلى تشكيلة فريقك هذا الأسبوع:

1- سون هيونغ مين: من المقرر أن يشارك اللاعب الكوري الجنوبي رفقة منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية، لذا فمن الأرجح أن لا يشارك اللاعب مع السبيرز خلال الجولة الثانية أمام فريق فولهام، وتعتمد عودة اللاعب للمشاركة مع فريقه الإنجليزي على مشوار منتخب كوريا الجنوبية في البطولة ومن الأفضل الانتظار حتى رجوع اللاعب إلى صفوف فريقه بشكل رسمي، ومن ثم الدفع به في التشكيل الخاص بك، وتبلغ قيمة اللاعب 8.4 مليون جنيه إسترليني وحصل على نقطة وحيدة بالأسبوع الماضي.

2-ياري مينا: لم يشارك لاعب برشلونة السابق بعد في تدريبات فريقه الجديد إيفرتون، ما يضع العديد من التكهنات حول إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام فريق ساوثهامبتون المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل.

الأمر الذي دفع العديد من جماهير النادي إلى توجيه انتقادات لنجم فريقهم الجديد في ظل إيقاف مدافع الفريق البلجيكي فيل جاغيلكا، ومن المتوقع أن يبدأ لاعب تشيلسي السابق كورت زوما في تشكيلة مدربه ماركو سيلفا في ظل الغيابات العديدة بخط دفاع فريق إيفرتون، وتبلغ قيمة ياري مينا 5.5 مليون جنيه إسترليني ولم يحصل اللاعب على أي نقاط بعد نظرًا لعدم مشاركته مع الفريق.

3-آرون فان بيساكا: شهدت الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي تألق المدافع الشاب بيساكا بعد مساهمته في فوز فريقه كريستال بالاس بثنائية نظيفة على حساب فريق فولهام.

ولكن يتوجب عليك عدم الاستعجال في الحكم على اللاعب البالغ عشرين عامًا والدفع به في تشكيلتك لهذا الأسبوع على وجه الخصوص، إذ تصطدم دفاعات كريستال بالاس ليلة يوم الإثنين القادم بخط هجوم ليفربول الناري في مواجهة قد لا تحمل أخبارًا سارة لبيساكا ورفاقه.

وفي حالة اجتياز اللاعب الإنجليزي الشاب لهذا الاختبار الصعب أمام رفقاء صلاح يمكنك بعدها الاعتماد على بيساكا بصورة كبيرة نظرًا لقلة قيمته التسويقية البالغة 4 ملايين جنيه إسترليني، وحصل اللاعب على 12 نقطة خلال الجولة الافتتاحية لفريقة بالبريميرلييغ.

4- سيرخيو أغويرو: قد يبدو الأمر مجنونًا بعض الشيء بإن تنصح أحد بتجنب وضع أغويرو داخل تشكيلة الفانتازي الخاصة به، ولكن تعتقد صحيفة “ميرور” أن الجولة المقبلة قد تكون اللحظة الأنسب لفعل ذلك.

وظهر النجم الأرجنتيني بصورة باهتة إلى حد ما خلال مباراة فريقه ضد آرسنال بملعب الإمارات، بعد أن ضيّع العديد من الفرص السهلة للتسجيل، وفي ظل وجود بديل قوي مثل غابرييل خيسوس على دكة بدلاء الستيزنز فمن المرجح أن تشهد مباراة هدرسفيلد القادمة عودة النجم البرازيلي أساسيًا في تشكيلة الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا وبقاء القناص الأرجنتيني على دكة البدلاء.

بيب غوارديولا يفضل دائمًا سياسة التدوير بين لاعبيه ومشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباريات، وفي بداية الموسم الجديد ينتظر الجميع فرصة المشاركة من أجل الظهور بصورة جيدة أمام الجماهير، وتُقدر قيمة النجم الأرجنتيني 11 مليون جنيه إسترليني وحصل على نقطتين فقط خلال الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

5- ماتياس يورنسن: وقع ما يقرب من 10% من لاعبي الفانتازي بالأسبوع الماضي في فخ اختيار مدافع هدرسفيلد الذي قدم مستوى مُخيبًا للآمال، بعد أن نجح هجوم فريق تشيلسي في هز شباك فريقه بـ 3 أهداف.

وقد تحمل مباراة هدرسفيلد القادمة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أخبارًا أسوأ من مباراة تشيلسي، وقد لا يشارك من الأساس اللاعب الدولي الدنماركي أمام الستيزنز بالجولة المقبلة نظرًا لسوء مستواه خلال المباراة الافتتاحية، وتبلغ قيمة اللاعب 4.5 مليون جنيه إسترليني وحصل على نقطة وحيدة بعد مشاركته الباهتة أمام البلوز على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت الماضي، وينتظر فريق هدرسفيلد مباريات ثقيلة نوعًا ما بالأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يواجه هدرسفيلد فرق إيفرتون وليستر سيتي وتوتنهام ضمن مواجهات الشهر المقبل بالبريميرلييغ.