مباراة ليفربول وتوتنهام.. ماذا قال يورغن كلوب عن غياب آلي وتراجع مستوى هاري كين؟

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول اعتبار أن الوقت الحالي مثالي لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل إصابة عدد من لاعبيه البارزين والشكوك حول مستوى ولياقة المهاجم هاري كين.

وفاز كين بالحذاء الذهبي في كأس العالم الأخيرة في روسيا بتسجيل ستة أهداف، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في 61 مباراة مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي بجميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الماضي.

لكن اللاعب الذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده يبتعد كثيرًا عن مستواه منذ بداية الموسم، وأرجع كلوب هذا إلى أن عددًا من لاعبي إنجلترا لم يحصلوا على الراحة الكافية خاصة بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس قبل أن يحل ليفربول ضيفًا على توتنهام غدًا السبت: “نعرف جميعًا أنهم بعد كأس العالم، خاصة بعد وصول إنجلترا إلى مرحلة متقدمة في البطولة، لم يحصلوا على راحة”.

وأضاف قائلًا: “نحتاج جميعًا لراحة، سوف يعود (كين) إلى مستواه ربما في نهاية الأسبوع وفي الواقع هو بحالة جيدة بالفعل”.

وسيغيب عن تشكيلة توتنهام لاعب الوسط ديلي آلي والقائد هوغو لوريس بسبب الإصابة.

ويعني التأخير في تسليم استاد توتنهام الجديد والهزيمة المفاجئة أمام واتفورد قبل فترة التوقف الأخيرة أن استعداد الفريق لمباراة ليفربول، الذي يحمل العلامة الكاملة بالدوري حتى الآن، ليس على الوجه الأكمل.

لكن كلوب يرى أن فريقه سيخوض اختبارًا صعبًا أمام توتنهام الذي يتمتع بتنوع في الخيارات لتعويض أي غياب.

وقال المدرب الألماني: “انظروا إلى تشكيلة توتنهام وسترون أنهم يملكون بدائل لديلي آلي ولوريس”.

وأضاف بقوله: “إنه فريق قوي حقًا ولا أعتقد أن هذا هو أفضل وقت لمواجهته”.

ولم يشارك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو مع ليفربول بالدوري حتى الآن منذ انضمامه للفريق من موناكو في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كلوب إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت لكنه قال إنه يثق في قدراته وفرصه في النجاح مع فريقه الجديد.