أهداف مباراة ليفربول ونابولي.. ثلاثية لـ”الريدز” (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول ونابولي.. ثلاثية لـ”الريدز” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم نادي ليفربول بثنائية في شباك نابولي الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بأيرلندا، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل الهدف الأول جيمس ميلنر في الدقيقة 4، وأضاف الثاني جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة التاسعة.

ويشهد اللقاء الظهور الأول للحارس البرازيلى أليسون القادم من فريق روما الإيطالى خلال الانتقالات الصيفية الحالية بمقابل 75 مليون يورو كأغلى حارس فى تاريخ كرة القدم.

وفي الدقيق 58 يسجل محمد صلاح ثالث أهداف اللقاء من تسديدة رائعة.

ويختتم ليفربول استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة إيطالية أخرى أمام فريق تورينو يوم الثلاثاء المقبل بملعب “أنفيلد”، قبل خوض المواجهة الأولى فى الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس الجارى أمام وستهام.

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