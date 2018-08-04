أهداف مباراة ليفربول ونابولي.. ثلاثية لـ”الريدز” (فيديو)

تقدم نادي ليفربول بثنائية في شباك نابولي الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بأيرلندا، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل الهدف الأول جيمس ميلنر في الدقيقة 4، وأضاف الثاني جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة التاسعة.

مباراة ودية | ليفربول 1 × 0 نابولي | هدف اول ليفربول ميلنرا FULL HD pic.twitter.com/ZnQ5CMxIoV — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

ويشهد اللقاء الظهور الأول للحارس البرازيلى أليسون القادم من فريق روما الإيطالى خلال الانتقالات الصيفية الحالية بمقابل 75 مليون يورو كأغلى حارس فى تاريخ كرة القدم.

مباراة ودية | ليفربول 2 × 0 نابولي | هدف الثاني ليفربول FULL HD جيني فينالدوم pic.twitter.com/M2HQjCP2Np — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وفي الدقيق 58 يسجل محمد صلاح ثالث أهداف اللقاء من تسديدة رائعة.

Mohamed Salah GOAL Liverpool 3-0 Napoli

04.08.2018 pic.twitter.com/Z9DsRj0WwG — Love Fotball (@LoveFotball4) August 4, 2018

ويختتم ليفربول استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة إيطالية أخرى أمام فريق تورينو يوم الثلاثاء المقبل بملعب “أنفيلد”، قبل خوض المواجهة الأولى فى الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس الجارى أمام وستهام.