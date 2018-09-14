غوارديولا يكشف عن الشرط الجزائي الضخم في عقد دي بروين

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أن العقد الجديد للاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين يتضمن شرطًا جزائيًا قدره 223 مليون جنيه إسترليني.

وأفصح المدير الفني الإسباني عن تفاصيل عقد دي بروين في مقابلة مع برنامج “يونيفرسو فالدانو”، رغم أن اللاعب البالغ عمره 27 عامًا يعاني حاليًا من الإصابة في ركبته.

ولعب دي بروين دورًا أساسيًا في تتويج سيتي بلقب البريميرليغ الموسم الماضي، ورغم الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقده الجديد، إلا أن غوارديولا يصر على أن نجم سيتي ليس للبيع.

وقال غوارديولا عن دي بروين “إنه جيد جدًا. إنه لاعب ديناميكي للغاية (مدرب ليدز يونايتد) مارسيلو بييلسا أبلغني أنه لاعبه المفضل، إنه لاعب مذهل والشرط الجزائي في عقده 250 مليون يورو (223 مليون جنيه إسترليني)، لكن أنا آسف فهو ليس للبيع”.

ودي بروين أحد لاعبي سيتي الذين وقعوا عقودًا جديدة مع النادي طويلة الأمد، إذ وقع عقدًا لمدة خمس سنوات يحصل بموجبه على 260 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويسعى غوارديولا للإبقاء على ديفيد سيلفا لكن الدولي الإسباني السابق أعلن رغبته في الرحيل عن النادي عام 2020، لينتقل إلى لاس بالماس حتى يمكنه العيش مع طفله الصغير.