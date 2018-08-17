رسميًا.. دي بروين يغيب عن الملاعب ثلاثة شهور للإصابة في ركبته

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لن يخضع لجراحة بعدما كشفت الأشعة مدى إصابته في ركبته.

وتعرض دي بروين، الذي شارك بديلًا في فوز سيتي 2-صفر على ملعب آرسنال في أولى مباريات الفريقين في الدوري يوم الأحد الماضي، لإصابة في التدريبات قبل يومين.

وأضاف النادي في بيان “يمكن لمانشستر سيتي التأكيد أن كيفن دي بروين يعاني من إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

“لا يحتاج لاعب الوسط إلى الخضوع لجراحة، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب نحو ثلاثة شهور”.

وسجل دي بروين ثمانية أهداف وصنع 16 ساهمت في فوز سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط بلغ مئة نقطة.

وساعد الدولي البلجيكي (27 عامًا) منتخب بلاده في بلوغ قبل نهائي كأس العالم في روسيا.

وسيستضيف سيتي فريق هدرسفيلد تاون في الدوري بعد غد الأحد.