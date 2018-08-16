مفاجأة سارة لمانشستر سيتي بشأن إصابة دي بروين

منح كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي دفعة معنوية كبيرة، بعد سفره سريعًا إلى برشلونة للخضوع للعلاج من إصابة في ركبته اليمنى تحت إشراف الطبيب المفضل للمدير الفني بيب غوارديولا.

وسادت مخاوف أرجاء حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب إصابة الدولي البلجيكي في ركبته خلال التدريب، يوم الأربعاء، بشأن ابتعاده عن الملاعب لنهاية العام الحالي، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا طار على الفور، يوم الخميس، إلى برشلونة؛ لتقييم الحالة تحت إشراف الطبيب العالمي الشهير رامون كوغات الذي يعتقد أن دي بروين سيعود للملاعب خلال شهرين.

وكشف باتريك دي كوستر مدير أعمال لاعب وسط تشيلسي السابق عن أن إصابته الحالية هي ذاتها التي تعرض لها العام 2016 والتي أبعدته عن 12 مباراة مع مانشستر سيتي.

وقال لصحيفة “سبورتزا” البلجيكية: “لقد تحدثت إلى كيفن وأكد أنه أصيب خلال التدريبات في نفس موضع الإصابة السابقة وشعر بنفس الإحساس خلال الإصابة. لو حدث تمزق في الأربطة سيبتعد من 6 إلى 9 أشهر”.

وأضاف: “الفحوصات الطبية ستوضح مدى خطورة الإصابة. إنه إلى حد كبير نفس الوضع الذي حدث قبل عامين. زوجته كانت حاملًا في ذلك الوقت وهي كذلك الآن. إنه قدر لكن طالما أن الأربطة سليمة فسيعود للملاعب سريعًا”.

ورغم غياب دي بروين يثق مانشستر سيتي في امتلاكه العناصر الكافية لتعويض غياب الدولي البلجيكي الذي شكل مصدر أمان لمانشستر سيتي، وركيزة ثابتة في الموسم الماضي وخاض كل المباريات باستثناء واحدة في 38 جولة.