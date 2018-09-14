ضربة قوية لآمال الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب نادي تشيلسي

تلقت طموحات الدولي الإنجليزي الشاب روبن لوفنتوس تشيك في العودة للعب برفقة تشيلسي كأساسي ضربة قوية بعد تأكد غيابه مدة أسبوعين نتيجة إصابته في القدم خلال مباراة إنجلترا والودي أمام سويسرا.

وكان الدولي الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 22 عامًا يأمل في استغلال لعبه دوليًا برفقة منتخب إنجلترا لإقناع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بإشراكه أساسيًا في المباريات القادمة خصوصًا أنه يواجه منافسة قوية في وسط الميدان بعد التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد.

وكانت الظروف مناسبة لمشاركة الدولي الإنجليزي لكون المدرب الإيطالي يحتاج لمداورة بين لاعبيه بحكم بداية مشوار الفريق في الدوري الأوروبي من خلال مواجهة باوك سالونيكا اليوناني.

ويرغب المدرب الإيطالي في منح بعض اللاعبين دقائق للمشاركة في لقاء ليفربول برسم الدور الثالث لكأس رابطة الدوري الإنجليزي وخلال لقاء كارديف في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء باوك سالونيكا في الدوري الأوروبي ومن بينهم الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك.

لكن الإصابة قد تقضي على فرصه في استغلال اللقاءات القادمة للمشاركة وإقناع مدربه بمنحه فرصًا أكبر فيما تبقى من الموسم.

وكانت صحيفة “صن” قد أكدت أن النجم الشاب المتألق الموسم الماضي برفقة كريستال بالاس يشعر بالغضب من إدارة تشيلسي لرفضها عرضين لإعارته لكل من موناكو الفرنسي وشالكة الألماني خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.