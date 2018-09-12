الدوريات الخمسة الكبرى أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار في سوق الانتقالات الصيفية

أنفقت أندية كرة القدم في العالم رقمًا قياسيًا جديدًا للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث بلغت 5.44 مليار دولار، لكن الأغلبية العظمى من هذا المبلغ جاءت من خلال أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والتي دفعت 4.21 مليار دولار.

وكشف تقرير نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (تي إم إس)، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنشره اليوم الأربعاء، أن أندية: إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، أنفقت 77.5% من إجمالي نفقات الأندية في العالم لإبرام صفقات جديدة في الفترة من أول حزيران/يونيو الماضي حتى أول أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “أن الدوريات الخمسة الكبرى تلعب دورًا مهيمنًا بشكل متزايد في سوق الانتقالات الدولية، عندما يتعلق الأمر بالإنفاق”.

وازداد حجم نفقات أندية الدوريات الأوروبية الكبرى بمقدار 6.6% عن حجم نفقاتها في الموسم الماضي والتي بلغت 3.95 مليار دولار.

وتصدرت بطولة الدوري الإنجليزي قائمة البطولات الأكثر إنفاقًا مرة أخرى برصيد 1.44 مليار دولار، وهي أقل بنسبة ضئيلة عن حجم نفقاتها في الموسم الماضي، والتي بلغت 1.465 مليار دولار.

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 1.004 مليار دولار، بزيادة 74.7% عن حجم نفقاته في الموسم الماضي، وهي البطولة الثانية التي تتخطى حاجز المليار.

في المقابل، ارتفعت نفقات أندية الدوري الإسباني على جلب لاعبين جدد بنسبة 42.2 %، حيث أنفقت 961 مليون دولار.

أما أندية الدوري الفرنسي، فأنفقت 419 مليون دولار، بنسبة تراجع وصلت 37.4 % عن الموسم الماضي، فيما أنفقت أندية الدوري الألماني 391 مليون دولار، بانخفاض بلغ 31.1 % عن الموسم الماضي.

وتضاعف حجم نفقات أندية الدوريات الخمسة الكبرى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغت النفقات 2.01 مليار دولار العام 2013.

وبشكل عام، سجلت (تي إم إس) 8401 عملية انتقال للاعبين حول العالم على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي سُمح خلالها لـ182 اتحادًا وطنيًا من إجمالي 211 عضوًا في فيفا بشراء وبيع اللاعبين.