إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا وتحدٍ جديد لأندية “البريميرليغ”

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا ولم يعد بإمكان فرق الدوري الإنجليزي شراء لاعبين جدد باستثناء عقود الإعارة التي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وهو ما يجعلها مهددة بفقدان نجومها في ظل استمرار فترة الانتقالات بالدوريات الأوروبية الأخرى.

وما زال عدة لاعبين متابَعين من فرق أوروبية كبرى، من بينهم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد والبلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، والمطلوبان في برشلونة وريال مدريد.

كما أن عدة لاعبين يرغبون في تغيير الأجواء، ومن بينهم المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب توتنهام ومدافع مانشستر يونايتد الإيطالي ماتيو داميان.

وبإمكان فرق أوروبية خطف لاعبين من فرق الدوري الإنجليزي حتى نهاية الشهر الحالي، خصوصًا في إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بينما في إيطاليا يغلق الميركاتو في 17 من الشهر الحالي.

وتجد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها مجبرةً على حماية نجومها من الإغراءات والخيار الصعب بين أمرين، إما بيعهم أو الحفاظ عليهم ضد رغبتهم في البقاء.

وكان قطبا مانشستر ضد فكرة إغلاق سوق الانتقالات قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، فيما وافقت عليه فرق توتنهام وأرسنال وتشيلسي وليفربول خلال التصويت الذي جرى بداية الموسم الماضي.