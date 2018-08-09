مانشستر سيتي يستعد لمباراة آرسنال بتدريبات غريبة (صور)

استعد مانشستر سيتي لبدء حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالتدريب باستخدام حبال مطاطية قبل مواجهة آرسنال في افتتاح مباريات الفريقين في البريميرليغ.

وسيكون حامل لقب الموسم الماضي منافسًا في استاد الإمارات لآرسنال الذي يبدأ موسمًا في غياب مدربه الفرنسي أرسين فينغر لأول مرة منذ 1996.

ويترقب جمهور آرسنال مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد بشغف وبقليل من الخوف مع إسناد المهمة للمدرب الجديد أوناي إيمري الذي سيبدأ عهد ما بعد فينغر بأصعب مباراة بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

واستخدم القائد فينسنت كومباني هذه الحبال مع زميله فرناندينيو وكذلك ليروي ساني وإيلكاي غندوغان والتي تزيد من مرونة الجسم واللياقة.

وانضم رحيم سترلينغ وسيرغيو أغويرو والوافد الجزائري الجديد رياض محرز لزملائهم في التدريب للاستعداد لمواجهة المدفعجية.

وحضر النجم المعتزل تشابي ألونسو لاعب وسط ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ السابق التدريب يوم الأربعاء وتحدث مع بيب غوارديولا.

وحظي ألونسو الفائز بكأس العالم مع إسبانيا عام 2010 باستقبال حافل خاصة من الفرنسي إيمريك لابورت.