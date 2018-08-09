مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي‎

يفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2018/2019، غدًا الجمعة 10 أغسطس؛ بمواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

ويسعى مانشستر يونايتد لبداية قوية؛ لتأكيد رغبته في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012/2013.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتلعب 6 مباريات، يوم السبت، حيث يلتقي نيوكاسل ضد توتنهام، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة، وفولهام ضد كريستال بالاس 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة، وفي الوقت ذاته يلعب: واتفورد ضد برايتون وهيديرسفيلد تاون ضد تشيلسي وبورنموث ضد كارديف سيتي.

على أن تختتم مباريات السبت بمباراة وولفرهامبتون ضد إيفرتون 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

ويوم الأحد، يستضيف ليفربول منافسه ويستهام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة، ويحل بيرنلي ضيفًا على ساوثهامبتون في التوقيت ذاته.

وتختتم مباريات المرحلة الأولى بمباراة القمة، عندما يحل مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي ضيفًا ثقيلًا على آرسنال بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري على ملعب الإمارات.