فوز ودي صعب لإنجلترا على سويسرا (فيديو)

حقق المنتخب الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، فوزًا صعبًا على ضيفه السويسري بهدف نظيف في المباراة الودية بينهما.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 54 لينجح ماركوس راشفورد في إحراز التقدم للإنجليز.

وفشلت جميع محاولات سويسرا في إدراك التعادل، لتخرج إنجلترا فائزة باللقاء.

وأسفرت بقية المباريات اليوم عن فوز أيرلندا الشمالية على إسرائيل بثلاثية نظيفة، وتعادلت بولندا مع أيرلندا بهدف لكل منهما.