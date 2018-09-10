هل ينتقل مسعود أوزيل إلى فنربخشة التركي؟

يبدو أن أيام الدولي الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل باتت معدودة في آرسنال، حيث يسعى فنربخشة التركي لضم اللاعب في يناير المقبل.

وبات مستقبل الدولي الألماني المعتزل (29 عامًا) غامضًا في ملعب الإمارات، حيث فشل حتى الآن في تنفيذ ما يطلبه منه مدربه الجديد أوناي إيمري.

ووقّع أوزيل عقدًا جديدًا بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في نهاية الموسم الماضي، ولكنه لم يقدم عروضًا توقعها منه إيمري وجماهير آرسنال هذا الموسم.

وأبدى فنربخشة التركي اهتمامه بالتعاقد مع أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في محاولة لاستغلال حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 في آرسنال.

ووفقًا لموقع “فوتوماك” التركي، يسعى فنربخشة لضم اللاعب رغم صراعه مع مانشستر يونايتد الذي يراقب الموقف أيضًا.

ولا يمكن استبعاد فكرة اعتزال أوزيل دوليًا ورفضه المشاركة مع المنتخب الألماني، بعد أزمة صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يعني أن انتقاله لتركيا سيحظى باهتمام جماهيري كبير وقد يأخذ بعدًا سياسيًا.

ومن غير الواضح ما إذا كان أوزيل يفكر في الرحيل بعيدًا عن آرسنال، على الرغم من علاقته غير المستقرة مع مدربه الجديد إيمري، الذي يتعرض لضغوط في الأسابيع الأخيرة.

وزادت التكهنات بشأن وجود خلافات بين أوزيل ومدربه، بعدما علم أوزيل أنه لن يبدأ ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز على ويستهام يونايتد الشهر الماضي، على الرغم من أن إيمري أصر على أن السبب في عدم لعبه كان المرض.

ومن المفهوم أيضًا أن اللاعب الدولي الألماني السابق غير راضٍ عن رغبة إيمري المستمرة في استخدامه من الجانب الأيمن بدلًا من دوره المفضل كرقم 10 خلف المهاجمين.

ولن يرضى آرسنال بأقل من 42 مليون إسترليني للاستغناء عن أوزيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع فنربخشة عن الصفقة.