هل يعود مسعود أوزيل لتمثيل منتخب ألمانيا؟.. يواكيم لوف يجيب

ردَّ يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تساؤل بشأن إمكانية عودة مسعود أوزيل لتمثيل المانشافت من جديد بعد اعتزاله دوليًا، برفضه الأمر نهائيًا.

وأثار أوزيل الجدل باعتزاله دوليًا قبل شهر، متهمًا رينارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني، بالعنصرية.

وجاء اعتزال أوزيل في أعقاب الانتقادات التي وجّهت للاعب، بعد مقابلته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات التركية.

وقال لوف في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “في رأيي، أوزيل أعلن اعتزاله الدولي وأغلق الباب بنفسه ولذلك عودته للمنتخب ليست محل نقاش”.

وأضاف: “اللاعب لم يتصل بي حتى هذا اليوم، حاولت الوصول إليه عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية دون جدوى، هو اختار طريقًا ويجب عليّ تقبله”.

وتابع: “أوزيل كان لاعبي لمدة 9 سنوات، ومررنا بالكثير سويًا، كان هناك القليل من الإحباطات ولكن الانتصارات أكثر، فزنا بكأس العالم وهذا سيبقى للأبد”.

وأردف: “وما زلت عند رأيي بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين حظيت بهم ألمانيا في آخر 20 أو 30 سنة، سنحظى بمحادثة في يوم ما، كنت أتمنى -فقط- أن يعلمني شخصيًا بقراره ولذلك كنت محبطًا في البداية”.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة بطل العالم منتخب فرنسا، في افتتاح مباريات دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل.