تطور جديد في علاقة أوناي إيمري مدرب آرسنال مع مسعود أوزيل

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن سبب غريب دفع الألماني مسعود أوزيل للغياب عن مباراة فريقه آرسنال أمام ويستهام السبت الماضي، بعدما ذكرت مصادر إعلامية أنه اختلف مع المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وحسب الصحيفة فإن النجم الألماني أخبر مدربه أنه مريض بعد اجتماعهما في مقر الفريق للحديث في أمور خططية وتغيّر دور اللاعب.

وقالت الصحيفة إن إيمري طلب من أوزيل اللعب في مركز جديد ودور جديد أمام ويستهام بعد مناقشة طريقة لعبه أمام تشيلسي في المباراة التي خسرها الفريق 2/3.

ونشرت الصحيفة تصريحات إيمري في الموضوع حيث قال: “تحدثت معه عن أمور تكتيكية حول هذه المباراة، والتي قبلها، وقال لي إنه مريض”.

وأضاف المدرب الإسباني: “بعد نقاشنا الخميس استمر في مرضه وقررنا رفقة الأطباء ومعه ألا يلعب أمام ويستهام”.

وأكد المدرب الإسباني في تعليق حول تواجد أوزيل رغم مرضه يوم المباراة، أنه يفضل أن يتواجد لاعبوه في الملعب بدلًا من الجلوس في المنزل”.

ويبدو أن النجم الألماني أخبر المدرب بمرضه ليتجنب اللعب في مركز جديد، وهي المرة السابعة حسب صحيفة “صن” التي يغيب فيها أوزيل عن مباراة بسبب المرض.