تأجيل محاكمة الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن محاكمة الحارس هوغو لوريس قائد نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب فرنسا تأجلت لمدة 24 ساعة لتنتقل من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء أمام محكمة في لندن.

واُعتقل الحارس الدولي الفرنسي يوم 24 أغسطس الماضي وهو يقود سيارته في حالة سُكر تجاوزت الحد المسموح به، واعتذر رسميًا لجماهير فريقه عن الحادث.

وغاب هوغو لوريس عن فريقه توتنهام أمام واتفورد، ومنتخب فرنسا أمام ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة، لكنه حضر احتفالات زملائه في المنتخب الفرنسي بكأس العالم على ملعب فرنسا.

ورغم تألقه في كأس العالم 2018 في روسيا، وقيادته منتخب فرنسا للفوز باللقب؛ غاب هوغو لوريس عن قائمة المرشحين لأحسن تشكيلة في الموسم الماضي.