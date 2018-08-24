قبل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. اتهام الحارس هوغو لوريس بالقيادة مخمورًا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، أن الشرطة البريطانية قبضت على الفرنسي هوغو لوريس حارس نادي توتنهام، بعد فشله في اختبار قياس نسبة الكحول.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على لوريس الساعة 02:30 فجرًا وسط لندن، بعد إخفاقه في اختبار التنفس، وقضى 7 ساعات في الزنزانة.

وأضافت الصحيفة أن لوريس حارس المنتخب الفرنس الأول نُقل إلى مركز شرطة شارينغ كروس، قبل أن يتم إدخال في الزنزانة، حيث قضى فيها 7 ساعات، قبل توجيه الاتهام إليه وإطلاق سراحه بكفالة للظهور أمام محكمة قضاة وستمنستر الشهر المقبل.

وقالت شرطة لندن: “تم اتهام رجل بعد توقف دورية روتينية في غلوستر بليس، اُتهم هوغو لوريس بالقيادة وهو يشرب”.

“لقد تم إطلاق سراحه بكفالة للعودة إلى محكمة قضاة وستمنستر يوم الثلاثاء 11 سبتمبر”.

وتمثل هذه الأزمة ضربة لتوتنهام ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن لوريس، البالغ من العمر 31 عامًا، لديه سمعة طيبة لأنه هادئ الطباع ومحبوب من قبل المشجعين الشباب.

ورفض لوريس التعليق على الحادثة عندما ظهر في منزله مشيًا على الأقدام صباح اليوم.