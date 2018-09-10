بروسيا دورتموند يضع شرطًا لبيع نجمه لمانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني لا يمانع بيع لاعبه جوليان فيغل، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإنه بالرغم من رغبة بروسيا دورتموند في الحفاظ على لاعبه الألماني، إلا أنه لن يمانع رحيله إذا عُرض به 68 مليون جنيه إسترليني.

ويتردد أن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، يريد الحصول على خدمات فيغل البالغ من العمر 22 عامًا، كاستثمار مع اقتراب لاعبه البرازيلي فرناندينيو من عمر الاعتزال، إذ يبلغ 33 عامًا.

وأوضحت الصحيفة: “بيب غوارديولا يرى في فيغل خير خلف لفرناندينيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي مرتبط بالتعاقد مع لاعب ريال بيتيس، جونيور فيرو (22 عامًا)، إذ يوجد بند في عقده يتيح له الرحيل مقابل 54 مليون جنيه إسترليني.

كما أن مانشستر سيتي مهتم بضم جيلسون مارتينز من أتلتيكو مدريد، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون إسترليني.