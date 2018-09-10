عقب أحداث البصرة .. مسؤول إيراني يطالب بالتحقيق في تواجد العراقيين في بلاده

طالب نائب بمجلس خبراء القيادة في إيران السلطات بفتح تحقيق حول تواجد العراقيين في مدن إيران الجنوبية، معتبرًا أن شراء العراقيين للمنتجات بعملتهم المحلية (الدينار) أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في هذه المدن.

وقال محسن حيدري نائب مدينة “خوزستان” بمجلس خبراء القيادة، إن حضور وتواجد المواطنين العراقيين في مدن “عبادان” و”خرمشهر” وشراءهم المنتجات الإيرانية بعملتهم تسبب في ارتفاع أسعار البضائع والسلع في هذه المدن، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا”.

وأعلن حيدري عن دعوته السلطات الإيرانية بكشف أزمات ارتفاع الأسعار في مدن خرمشهر وعبادان، حيث قال: “أطالب المسؤولين بفتح تحقيق شامل حول تواجد العراقيين في هذه المدن، لكي تتكشف أسباب هذه الأزمات والعمل على حلها”.

وتشهد العلاقات بين إيران والعراق توترًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تصاعد حدة غضب الشعب العراقي من التواجد الإيراني في بلادهم وتدخلات طهران المستمرة في الشؤون الداخلية لبغداد.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية تنظيم أهالي البصرة لاحتجاجات اعتراضًا على انتهاك طهران لسيادة بغداد، حيث انتهت بإقدام عدد من المحتجين على إشعال النيران في القنصلية الإيرانية بالمدينة، بعد إطلاقهم شعارات وهتافات مناهضة للنظام الإيراني، كان أبرزها: “البصرة حرة حرة.. إيران برة برة”.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤول إيراني بالتضييق على العراقيين، حيث طالب البرلماني “غلام آبادي” ، سلطات بلاده بتقليص ما اعتبره “مساعدات إيرانية للعراق”، وذلك على خلفية حادثة إحراق القنصلية في البصرة.