من الشخص الوحيد القادر على إقناع ساري بالتوقف عن التدخين؟

كشفت الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن هوية الشخص الوحيد الذي يستطيع حثه على التوقف عن التدخين وهو والده.

وذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني السابق لنابولي يدخن خمس علب سجاير يوميا لكنه بدأ في تخفيض معدله اليومي بعد انتقاله لتدريب تشيلسي حيث لا يسمح بالتدخين في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.

لكنه لا يزال حتى الآن لم يتخل عن عادته السيئة حيث خصص له تشيلسي غرفة لتدخين السجائر في ملعب ستامفورد بريديج.

ومع ذلك ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن والد ساري لديه قدرة سحرية لحث نجله على ترك التدخين بشكل نهائي.

وقال ساري لصحيفة Il Mattino الإيطالية : “عندما علم والدي أنني تلقيت هذا العرض (من تشيلسي) ، طلب مني أن أذهب إلى لندن ، وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لقد طلب مني التوقف عن التدخين على الأقل بينما أنا هنا. إنه الشخص الوحيد القادر على دفعي للتوقف عن التدخين خلال خمس دقائق”.

وكشف ساري أيضا أنه لم تتح له الفرصة لتوديع لاعبيه في نابولي بعد تولي مواطنه كارلو أنشيلوتي المسؤلية خلفا له في نهاية الموسم الماضي.

وأضاف: “لقد حدث كل ذلك بسرعة ، ولم أحصل على فرصة لتوديع اللاعبين. أريد أن أفعل ذلك الآن وأقول ، أنكم لاعبون ممتازون ويجب أن تستمر هكذا لأنه يمكنكم فعل ذلك وتحقيق هذا الحلم الذي لمسناه فقط”.

وقاد ساري نابولي للمركز الثاني في الدوري الإيطالي في أكثر من موسم ونافس يوفنتوس على اللقب حتى النهاية لكنه حل ثانيا.