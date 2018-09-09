كانتونا منتقدًا مورينيو: غوارديولا من يجب أن يدرب مانشستر يونايتد

انتقد إريك كانتونا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، مدرّب الفريق الحالي، مشيدًا في الوقت نفسه بغريمه بيب غوارديولا، مشددًا على أنه الأحق بتدريب “الشياطين الحمر”.

كانتونا لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 1992 و1997 وحقق بطولة الدوري الإنجليزي تحت قيادة أليكس فيرغسون موسم 1991 – 1992.

وقال كانتونا في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل”، يوم الأحد: “طريقة مورينيو مع يونايتد ليست جيدةً على الإطلاق، لكن الحكم مبكر في هذا الوقت من الموسم، مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، سيفوزون بالبطولات بكل تأكيد، سيفعلون ذلك” .

وأضاف: “لكن طريقة اللعب التي يلعبون بها ليست جيدة، المدرب يدربهم بالطريقة الخاطئة من منظور جماهيري، لا متعة، ولا ابتكار، أنا معجب بشخصية مورينيو، لكن ليس في يونايتد”.

وتابع: “كان على غوارديولا أن يدرّبهم، لكنّه يدرب الفريق الآخر، الذي لا أستطيع ذكر اسمه، لا أستطيع، الاسم يجلب لي الألم، حسنًا إنه مانشستر سيتي، لقد أفسدتم يومي بذلك”.

وأكمل: في الـ “سيتي يلعبون بطريقة رائعة، الموضوع أني أعتقد أن غوارديولا كان يجب أن يكون في مانشستر يونايتد، هو الابن الروحي ليوهان كرويف، تعلَّم كلَّ شيء منه حين لعب تحت قيادته في برشلونة”.

وعن تدريبه يونايتد في يوم ما، أشار: “لو طالبوني بتدريب الفريق سأفعل ذلك للاستمتاع، يعلمون أين أنا، وقتها يمكننا أن نبدع في كرة القدم مرة أخرى”.

“سيكون ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة للجماهير مثلما كان يحدث مع فيرغسون الذي كان يعطي الفرصة للاعبين للإبداع دائمًا، كان دائمًا ما يشيد باللاعبين ووقعوا كلهم في حبه، لقد كان رجلًا رائعًا وقائدًا عظيمًا”.