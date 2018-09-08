إسبانيا تحقق فوزًا ثمينًا على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

اجتاز المنتخب الإسباني، اليوم السبت، عقبة مضيفه الإنجليزي، وتغلّب عليه بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

واستغل المنتخب الإنجليزي عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ونجح ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11.

ولم يمر على الهدف الإنجليزي طويلًا، فبعدها بدقيقتين أدرك الإسبان التعادل عن طريق ساول نيغويز.

ومع حلول الدقيقة 32 أضاف رودريغو مورينو الهدف الثاني لإسبانيا لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب الإسباني فائزًا باللقاء.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا، وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، وكل مجموعة تضمنت 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف الخاص باليويفا.

دوري الامم الاوروبية | انجلترا 1 × 0 اسبانيا | هدف اول انجلترا راشفورد HD @if24hd pic.twitter.com/UV4Sw3M94Q — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

دوري الامم الاوروبية | انجلترا 1 × 1 اسبانيا | هدف التعادل اسبانيا ساؤول HD @if24hd pic.twitter.com/nwKORMZ4kg — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018