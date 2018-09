قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا.. هاري كين يتسلم جائزة هداف كأس العالم روسيا 2018 (فيديو)

قام مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بتسليم هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، جائزة الحذاء الذهبى، كأفضل هداف فى كأس العالم 2018 في روسيا برصيد 6 أهداف، قبل انطلاق مواجهة إنجلترا وإسبانيا ضمن منافسات دورى الأمم الأوروبية، مساء السبت.

وسجل كين 6 أهداف مع منتخب إنجلترا فى مونديال روسيا، ليساهم فى حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بأفضل إنجاز لمنتخب “الأسود الثلاثة” منذ 28 عامًا.

Harry Kane receives the World Cup Golden Boot from Gareth Southgate

Teams out at Wembley, watch England v Spain now on Sky Sports Football: https://t.co/V815M6GQRg pic.twitter.com/b09qShcs4I

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 8, 2018