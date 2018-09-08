قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا.. هاري كين يتسلم جائزة هداف كأس العالم روسيا 2018 (فيديو)

قام مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بتسليم هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، جائزة الحذاء الذهبى، كأفضل هداف فى كأس العالم 2018 في روسيا برصيد 6 أهداف، قبل انطلاق مواجهة إنجلترا وإسبانيا ضمن منافسات دورى الأمم الأوروبية، مساء السبت.

وسجل كين 6 أهداف مع منتخب إنجلترا فى مونديال روسيا، ليساهم فى حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بأفضل إنجاز لمنتخب “الأسود الثلاثة” منذ 28 عامًا.

Harry Kane receives the World Cup Golden Boot from Gareth Southgate Teams out at Wembley, watch England v Spain now on Sky Sports Football: https://t.co/V815M6GQRg pic.twitter.com/b09qShcs4I — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 8, 2018

وأحرز كين خلال المونديال هدفين أمام منتخب تونس، وثلاثة أهداف أمام منتخب بنما وذلك في دور المجموعات، وفي دور الـ16 أحرز هدفًا أمام منتخب كولومبيا

وسيرتدي كين خلال المباراة حذاء ذهبيًا خاصًا، مقدمًا من شركة نايكي للأدوات والملابس الرياضية، بمناسبة حصوله على هداف كأس العالم.