هاري كين قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا: راموس مدافع عظيم وما فعله مع محمد صلاح طبيعي

يرى هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي وتوتنهام، أن ما حدث بين سيرجيون راموس، مدافع ريال مدريد، والدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا “أمر طبيعي وغير خارج عن المألوف”.

وقال كين في مؤتمر صحفي قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: “راموس لاعب تنافسي بشكل كبير ومدافع عظيم جدًا بالكرة ودونها، لعبت ضده العام الماضي أمام ريال مدريد”.

وأضاف عن لقطته الشهيرة مع صلاح: “هو مدافع قوي ويجيد الالتحامات، لا أعتقد أنه قام بشيء خارج عن المألوف في هذه اللقطة”.

وشدد: “الحكام يتواجدون في المباريات للفصل في مثل هذه الأمور التي يقوم فيها راموس ببعض التدخلات القوية”.

وبسؤاله عمّا إذا كان قد تحدث مع زميله جوردان هندرسون، قائد ليفربول، عن واقعة راموس وصلاح في نهائي دوري الأبطال، أجاب: “لم أتحدث مع جوردان عنه (صلاح) أو عن نهائي دوري أبطال أوروبا، لا أعتقد أنه سيرغب في الحديث عن هذا كثيرًا، لم أكن لأود لو كنت مكانه”.

يُذكر أن راموس أكد عدم تخوفه من معاملة الجمهور الإنجليزي في إستاد ويمبلي، مؤكدًا أنه لم يحاول على الإطلاق إصابة أي لاعب في الملعب.