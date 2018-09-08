جماهير إنجلترا تهاجم راموس في ويمبلي دفاعًا عن محمد صلاح.. ومورينيو يسقط

هاجمت جماهير إنجلترا سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، وأطلقت هتافات عدائية ضده خلال مباراة منتخب بلاده في ويمبلي، أمام أصحاب الأرض ضمن دوري الأمم الأوروبية، وذلك ردًا على ما وصفته بتعمده إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ورغم تصريحات قائد ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة بشأن عدم تعمده إصابة صلاح، إلا أن الجماهير لم تغفر له هذا الأمر خاصة أنه أثر على مشوار النجم المصري في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال مدافع ريال مدريد في المؤتمر، إنه لا يشعر بأي قلق بشأن طريقة تعامل جمهور إنجلترا معه في أول زيارة له للبلاد، منذ واقعة الالتحام الشهيرة مع صلاح في كييف.

وأصيب صلاح في كتفه عقب سقوطه بعد التحام قوي من راموس، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف في مايو/آيار الماضي.

وأضاف راموس: “لا ألعب أبدًا بهدف إصابة لاعب مناف، لهذا لا أشعر بأي تأنيب ضمير والدوري الإنجليزي معروف بحسن استقبال أفضل اللاعبين، جئت إلى هنا للفوز مع إسبانيا ولا يهمني ما يقوله الناس أو كيفية استقبالهم لي”.

لكن صاحت جماهير إنجلترا ضد راموس كلما أمسك بالكرة خلال المباراة وكذلك عندما نزل للإحماء في ويمبلي مع زملائه.

مورينيو

وفي لقطة أخرى، فقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، توازنه وسقط أرضًا أثناء حضوره إلى ملعب ويمبلي لمشاهدة اللقاء.

وسقط المدرب البرتغالي خارج الملعب وساعده أحد حراس الأمن للنهوض وإكمال طريقه نحو الملعب لحضور المباراة.

وحضر المدرب البرتغالي اللقاء لمشاهدة لاعبيه حيث شهد الشوط الأول تقدم منتخب إسبانيا بهدفين لهدف، وسجل راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الهدف الأول في مرمى زميله دي خيا من تمريره لزميله أيضًا لوك شاو.