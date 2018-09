آرسنال يهزم ريال مدريد في مباراة خيرية للأساطير (فيديو)

حقق فريق أساطير آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، الفوز على نظرائهم بريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة الخيرية التي أقيمت على ملعب “الإمارات” في العاصمة الإنجليزية لندن.

وشارك مع آرسنال كل من الألماني ينز ليمان، والبولندي باسكال سيغان، والفرنسيين جيريمي ألياداير، وروبير بيريز، ومات أبسون، ونايغل وينتبرن، وراي بارلور، وكريس وايت، و دافيد هيليير، وغيليس غريماندي، وبيري غروفز.

كما ضمت تشكيلة آرسنال، البرازيلي غلبيرتو سيلفا، والتشيكي توماس روزيسكي، والبرتغالي لويس بوا مورتي، والكرواتيدافور شوكر، والسويديين ستيفان شفارز، وأندريس ليمبار.

???? @jenslehmann: #AFCLegends' penalty hero

So Jens, why did you decide to take our match-winning penalty against @RealMadrid? ???? pic.twitter.com/zhMHmfaIHa

— Arsenal FC (@Arsenal) September 8, 2018