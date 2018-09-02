آرسنال يحقق فوزًا دراميًا على كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي (شاهد أهداف المباراة)‎

حقق آرسنال فوزًا دراميًا على منافسه كارديف سيتي، بنتيجة 3/2، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019.

وتقدم شكودرن موستافي بالهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 11، بمساعدة السويسري غرانيت تشاكا، لكن كارديف سيتي نجح في إنهاء الشوط الأول بالتعادل 1/1، بعدما سجل له فيكتور كاماراسا هدف التعادل في الدقيقة 45+2.

الدوري الانجليزي | كارديف سيتي 0 × 1 ارسنال | هدف اول ارسنال HD موستافي@if24hd pic.twitter.com/Y3hIOKwDGQ — EE (@WWQQ808) September 2, 2018

وتقدم آرسنال مجددًا وهذه المرة عبر بيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 62، بمساعدة ألكسندر لاكازيت.

لكن داني ورد انتزع التعادل لكارديف سيتي مجددًا بهدف في مرمى بيتر تشيك حارس آرسنال في الدقيقة 70.

وأعاد لاكازيت التقدم لآرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لآرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما خسر مرتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 6 نقاط في المركز التاسع، مقابل نقطتين فقط لكارديف سيتي في المركز السادس عشر.

هدف ارسنال الاول على كارديف سيتي

[شكودران موستافي] pic.twitter.com/dLNwZ3a4RU — ArsenalVid (@arsenal_vid) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | كارديف سيتي 1 × 1 ارسنال | هدف التعادل كارديف HD@if24hd pic.twitter.com/fxplFxv4bw — EE (@WWQQ808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | كارديف سيتي 1 × 2 ارسنال | هدف الثاني ارسنال HD اوباميانغ هدف راااائع@if24hd pic.twitter.com/njkW93tBqV — EE (@WWQQ808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | كارديف سيتي 2 × 2 ارسنال | هدف التعادل كارديف HD@if24hd pic.twitter.com/LQfuRbJXUN — EE (@WWQQ808) ٢ سبتمبر ٢٠١٨