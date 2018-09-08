3 مواجهات تميّز مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي المنتخب الإسباني في ثاني أقوى مواجهات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد لقاء ألمانيا وفرنسا والذي انتهى سلبًا.

ويظهر المنتخب الإنجليزي أمام جماهيره بعد كأس عالم رائعة أنهاها في المركز الرابع ويحتاج لتحقيق نتيجة جيدة أمام إسبانيا ليؤكد لجماهيره أن مشوار كأس العالم في روسيا لم يكن صدفة.

وتشغل 3 قضايا المدرب غاريث ساوثغيت وهي حراسة المرمى واختيار لاعبين بين الثلاثي كيران تريبيير وكايل ولكر، واللذان كانا رسميان في كأس العالم والمتألق هذا الموسم برفقة مانشستر يونايتد لوك شاو والإبقاء على خطة اللعب بـ3 مدافعين.

وتبرز خلال المباراة المهمة 3 مواجهات رصدتها صحيفة ” ديلي ميل” وهي:

سيرجيو راموس – هاري كين

مهاجم توتنهام سيحتفل بفوزه بالحذاء الذهبي في كأس العالم أمام جماهير ويمبلي، لكنه يحتاج لتأكيد قوته كمهاجم كبير في مواجهة أفضل مدافع في العالم عميد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس.

مواجهة كين لراموس تعتبر مهمة لمهاجم توتنهام الإنجليزي الذي يسعى فريقه للظهور بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، ما يجعل المواجهة مقياسًا لطموحات منتخب إنجلترا وفريق توتنهام على حد سواء.

جون ستونز – ألفارو موراتا

كاد موراتا أن يرحل عن تشيلسي في الصيف الماضي لولا منحه الثقة من طرف المدرب الجديد ماوريسيو ساري، لكنه خسر المواجهة الأولى في الدرع الخيرية أمام جون ستونز ويحتاج للثأر لتأكيد قدرته على قيادة هجوم منتخب إسبانيا وفريق تشيلسي.

بدوره يملك ستونز مدافع مانشستر سيتي أفضلية معنوية على منافسه لكون المواجهات المباشرة كانت دائمًا في صالحه.

ديلي آلي – سيرجيو بوسكيتش

تعتبر السيطرة على وسط الميدان سر قوة المنتخب الإسباني، ويملك سيرجيو بوسكيتش متوسط ميدان برشلونة دورًا مهمًا في قيادة وسط ميدان منتخب إسبانيا، وهو ما يصعّب مهمة أي منتخب يواجهه.

وتحتاج إنجلترا لكسر هيمنة وسط ميدان إسبانيا إن أرادت تحقيق الفوز، وهو ما يعطي لديلي ألي دورًا مهما في مواجهة بوسكيتش عبر الضغط عليه والفوز عليه أيضًا في النزال الثنائي.

ولا يقدم نجم وسط توتنهام موسمًا جيدًا، لكنه يملك الموهبة الكافية ليصنع الفارق في اللقاء.