هاري كين يتسلم الحذاء الذهبي قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا

يتسلم هاري كين مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي الحذاء الذهبي، بصفته هدافًا لكأس العالم في روسيا 2018 قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية غدًا السبت على ملعب ويمبلي.

وتُوِّج هاري كين بالحذاء الذهبي خلال كأس العالم الأخيرة، التي شهدت احتلال إنجلترا للمركز الرابع وسجل 6 أهداف خلال المسابقة.

وعلى هامش فوزه بكأس هداف كأس العالم، كشف هاري كين عن الحذاء الذي سيرتديه خلال المباراة المهمة أمام إسبانيا، إذ سيرتدي صاحب الحذاء الذهبي حذاءً ذهبيًا صُمم له خصيصًا للاحتفال بالمناسبة.

ويقود هاري كين منتخب إنجلترا، منذ قرار المدرب الجديد غاريث ساوثغيت منحه شارة القيادة، وتعيينه كقائد أول للمنتخب بشكل دائم.

وأحرز هاري كين هدفين مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، علمًا أنه أحرز 30 هدفًا الموسم الماضي.