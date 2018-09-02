ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية روميلو لوكاكو ونهاية الجولة الرابعة (صورة)

سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين ليقود ناديه مانشستر يونايتد للفوز 2/0 على بيرنلي في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع لوكاكو هدفيه في الشوط الأول وأضاع فرصة سهلة جدًا في الشوط الثاني كانت سترفع رصيده إلى 3 أهداف (هاتريك) في المباراة.

وفشل هاري كين في زيارة الشباك في مباراة توتنهام وواتفورد ليخسر السبيرز 1/2، كما فشل محمد صلاح في التسجيل لليفربول أمام ليستر سيتي أمس السبت، بينما سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفًا.

ورفع ساديو ماني رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بـ 4 أهداف، وهو ذات رصيد ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، الذي سجل هدفًا في تعادل فولهام 2/2 مع برايتون.

ويأتي في المركز الثاني 7 لاعبين وفي رصيد كل منهم 3 أهداف وهم: سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، لوكاس مورا (توتنهام)، بيدرو رودريغيز (تشيلسي)، ريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، روبرتو بيرييرا (واتفورد)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، غلين موراي (برايتون).

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة.