مانشستر يونايتد يستعيد توازنه وواتفورد يُسقط توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد مانشستر يونايتد توازنه في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 3/0 على منافسه بيرنلي، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر 2/3 أمام برايتون، ثم 0/3 أمام توتنهام في الجولتين الثانية والثالثة، لتزداد الضغوط على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونجح لاعبو مانشستر يونايتد في تخفيف الضغوط عن أنفسهم ومدربهم بالفوز على بيرنلي، وجاء فوز مانشستر يونايتد بتوقيع المهاجم البلجيكي روكيلو لوكاكو.

وتبادل لاعبو مانشستر يونايتد الكرة لتصل على التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أرسلها عرضية إلى لوكاكو ليودعها الشباك في الدقيقة 27.

وعاد لوكاكو وسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 4، بعد هجمة منظمة، لينتهي الشوط الأول على تقدم فريق مورينيو 2/0.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء بعد تدخل من آرون لينون على ماركوس راشفورد لكن بول بوغبا أضاعها في الدقيقة 69 بعدما تصدى لها الحارس جو هارت.

ولعب مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد مهاجمه ماركوس راشفورد، الذي شارك بدلًا من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 61.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 6 نقاط في المركز العاشر، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي في المركز التاسع عشر.

ولحساب الجولة ذاتها خسر توتنهام أمام واتفورد 1/2.

وتقدم توتنهام أولًا لكن بالنيران الصديقة بعدما سجل عبدالله دوكوري هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

وأدرك تروي دييني التعادل لواتفورد في الدقيقة 69، في حين قلب كريغ كاثكارت النتيجة لواتفورد بالهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع واتفورد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول مع ليفربول وتشيلسي، مقابل 9 نقاط لتوتنهام في المركز الخامس.

⚽️ Burnley vs Manchester United | Marcus Rashford (RED CARD) 72′ pic.twitter.com/eDlzlv182f

Rashford got a red card for this? pic.twitter.com/ksvtOxWjUQ

— Dean (@YOlNK) ٢ سبتمبر ٢٠١٨