أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. ثنائية من روميلو لوكاكو (فيديو)

سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لناديه مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعه ببيرني، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2018/2019.

وجاء هدف لوكاكو، بعدما استغل كرة عرضية من اليكسيس سانشيز ليودع الكرة الشباك بضربة رأس في الدقيقة 27.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 2/0.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز عقب خسارتين أمام برايتون وتوتنهام بنتيجة 2/3 و0/3 على الترتيب، في حين فاز على ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية 2/1.

ويتردد أن مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي حاسمة في مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ إن الخسارة اليوم قد تؤدي إلى إقالته من تدريب الفريق.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو، فيكتور ليندلوف، كريس سمولينغ، أنتونيو فالنسيا.

الوسط: بول بوغبا، نيمانيا ماتيتش، مروان فيلايني.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو، جيسي لينغارد.