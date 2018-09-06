يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول يهدد نابي كيتا وفابينيو

طالب يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، لاعبيه الجدد بضرورة تعلم اللغة الإنجليزية وإلا فقد يفقدون أماكنهم، وقد يرحلون عن النادي.

وقال آلان ريدموند، مدرس اللغة السابق في ليفربول: إن كلوب يطالب لاعبيه الجدد بسرعة التكيف مع اللغة الإنجليزية حتى لا يعيشوا في عزلة.

ولا يجيد كل من البرازيلي فابينو والغيني نابي كيتا التحدث بالإنجليزية؛ لذلك يعانيان في فهم متطلبات كلوب وما يطلبه منهما في الملعب.

وقال ريدموند لشبكة ESPN التلفزيونية: “إنه أمر مهم للغاية. 10 من أصل 10 مرات أجد أن أفضل اللاعبين هم من لديهم قدرة سريعة على التعلم والتكيف. لن أقول أسماء لكن يمكنني التفكير في 7 أو 8 حالات هناك من لم يهتم بتعلم الإنجليزية، لكن عادة في فترة الانتقالات الأولى أو الثانية يرحلون عن النادي على سبيل الإعارة أو ببيع نهائي”.

خلال الأسابيع القليلة الأولى من توليه المسؤولية، أبلغ كلوب الإسباني ألبرتو مورينيو بضرورة إجادة الإنجليزية بشكل كامل، بينما كان منبهرًا بقدرات الحارس البرازيلي أليسون في تعلم الإنجليزية بعد انتقاله من روما إلى ليفربول.

مساعدة اللاعبين على الاستقرار بالتدريبات اليومية الروتينية وتقديم الدعم لهم بقدر المستطاع أمر مهم للنادي، ويتوقف على إمكانياته، لكن تعلم اللغة الإنجليزية يعتمد بشكل كامل على اللاعبين واستعدادهم للتكيف مع الثقافة الجديدة.

بما أن تعلم اللغة أمر لا غنى عنه بالنسبة لكلوب للتواصل مع اللاعبين، تبدأ الدروس بالكلمات والعبارات التي تساعد اللاعب على القيام بما يُطلب منه القيام به في الملعب.

يقول ريدموند: “يجب أن يكون اللاعب قادرًا على فهم مدربه، ويجب أن يكون اللاعب قادرًا على فهم الأشياء في الحياة العامة”.

كانت الأولوية في المراحل الأولى هي فهم المدرب. كنا نعطيهم كلمات وتعبيرات كثيرة التردد التي يستخدمها المدربون وزملاؤه بالفريق. أنا أتكلم الإيطالية والإسبانية والفرنسية. المفتاح بالنسبة لي مع كل لغة هو الأفعال”.

ويأمل المدير الفني الألماني في تطور اللغة الإنجليزية بالنسبة لكيتا وفابينيو، بينما يستعد الفريق لمواجهة توتنهام هوتسبير في ويمبلي مع استئناف البريميرليغ في 15 سبتمبر الحالي.