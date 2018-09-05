محمد صلاح يحصد أول جائزة في الموسم الجديد مع ليفربول (فيديو)

حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال شهر أغسطس الماضي.

ونشر حساب النادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو لأفضل الأهداف التي أحرزها لاعبوه في الشهر الماضي، حيث تصدر القائمة هدف محمد صلاح في مرمى برايتون ببطولة الدوري الإنجليزي.



وكان صلاح أحرز هدف ليفربول الوحيد في تلك المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 1-0 ضمن الجولة الثالثة.

وهذه الجائزة هي الأولى التي ينالها صلاح هذا الموسم، بعدما سبق له أن توج بـ36 جائزة خلال مسيرته المذهلة مع ليفربول في الموسم الماضي، من بينها جائزة هداف الدوري الإنجليزي، وجائزتا أفضل لاعب من رابطة الأندية المحترفة والنقاد البريطانيين.