بوغبا يزيد علاقته مع مورينيو توترًا: أحلم بالتدريب تحت قيادة زيدان في “أولد ترافورد”

أثار الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المزيد من الجدل بشأن مستقبل علاقته مع مدربه جوزيه مورينيو بعدما كشف عن أنه يتمنى أن يتدرب تحت قيادة مثله الأعلى زين الدين زيدان يومًا ما.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن زيدان أحد أبرز المرشحين لخلافة مورينيو في أولد ترافورد خاصة بعد البداية السيئة للفريق في البريميرليغ بالخسارة في مباراتين والفوز في مثلهما.

ونشأ بوغبا وهو يعتبر زيدان مثله الأعلى وذلك عندما كان يلعب كرة القدم في شوارع باريس لكن فرصة تدريبه تحت قيادة زيدان في ريال مدريد قبل عامين لم تكن مناسبة لذلك قرر العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد.

لكن لا شك يحرص بوغبا على التدريب تحت قيادة زيدان البالغ عمره 46 عامًا الذي رحل عن ريال مدريد بعدما قاده للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال مصدر من يونايتد: “لقد نشأ بول وكان زيدان مثله الأعلى وبالطبع يريد التدريب تحت قيادته في مرحلة من حياته. كان ذلك ممكنا في ريال مدريد قبل عامين لكنه شعر بأن لديه أعمال يجب أن يستكملها في يونايتد واهتمام النادي الإسباني جاء متأخرًا.

“بول لديه أسلوب مشابه لأسلوب لعب زيدان حينما كان يشاهده ويتعلم منه ويراقبه في طفولته بينما كان زيدان يتألق مع منتخب فرنسا ويوفنتوس وريال مدريد”.

وقلل المدير الفني البرتغالي من الضغوط الملقاه على عاتقه بفوزه بهدفين مقابل لا شيء خارج ملعبه على بيرنلي بعد بداية سيئة للدوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يهتم برشلونة أيضًا بالتعاقد مع بوغبا الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وأيضًا يوفنتوس وكلاهما يريد ضم لاعب الوسط المتميز في يناير/كانون الثاني المقبل.