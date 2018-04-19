بوغبا يتجاهل مصافحة مورينيو مدرب مانشستر يونايتد (صور)

لازالت العلاقة بين النجم الفرنسي بول بوغبا ومدربه في مانشستر يونايتد تثير المزيد من الجدل بعدما تجاهل اللاعب مصافحة مدربه إثر تغييره في الدقيقة 80 أمام بورنموث حيث قدم أداء مميزًا واختير أفضل لاعب في اللقاء.

وبعد تغييره ودخول الهولندي دالي بليند قام بول بوغبا بتحية المخضرم مايكل كاريك الذي كان يجلس في دكة البدلاء كمدرب مساعد وأحد المساعدين وغادر الملعب.

ورغم كون البرتغالي جوزيه مورينيو صفق لنجمه الفرنسي بعد تغييره لكن عدم مصافحته شكلت فرصة للحديث عن العلاقة السيئة التي تجمع الطرفين.

وقال مورنيو حول فوز بوغبا بجائزة رجل اللقاء: “رغم كوني لا أحب هذه الجوائز فأنا مدرب لفريق ولست مشجعًا، بول بوغبا كان رائعا أمام مانشستر سيتي واليوم قدم لقاء جيدًا.”

وظهرت العلاقة السيئة بين اللاعب والمدرب من خلال قرارات مورينيو حيث في آخر 14 لقاء للفريق لم يشارك بوغبا أساسيا أو لم يكمل اللقاء في 9 منهم.

وقال أسطورة الفريق بول سكولز إن بوغبا قد يغادر الفريق كما انتقد عدم تحيته لمدربه قائلاً :”يعبر عن عدم الاحترام للمدرب من جهة ولزملائه من جهة أخرى.”

وتتحدث عدة وسائل إعلام عن إمكانية مغادرة اللاعب للفريق الصيف القادم حيث من الممكن أن ينتقل لباريس سان جرمان أو ريال مدريد.

فوز مانشستر على بورنموث

وشدد مانشستر يونايتد قبضته على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز الشباك في كل شوط عبر المدافع كريس سمولينغ والبديل روميلو لوكاكو ليحقق الفوز 2-صفر على مضيفه بورنموث اليوم الأربعاء.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد، الذي تجرع هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه أمام وست بروميتش البيون يوم الأحد، إلى 74 نقطة من 34 مباراة متأخرًا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي البطل ومتفوقًا بأربع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتنتظر يونايتد مواجهة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام توتنهام على ملعب ويمبلي ولذلك أجرى المدرب جوزيه مورينيو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام وست بروميتش لكن فريقه قدم عرضًا قويًا على ملعب فيتاليتي.

وضع سمولينغ الفريق الزائر في المقدمة بإنهاء رائع لهجمة من مسافة قريبة في الدقيقة 28 وضاعف لوكاكو الغلة بتسديدة رائعة في الدقيقة 70 بعدما وضع الكرة من فوق الحارس اسمير بيغوفيتش الذي كان متقدما عن مرماه بعد عمل رائع من زميله بول بوجبا.