يورغن كلوب يرد على منتقدي مدرب “رميات التماس” في ليفربول

ربما كانت صفقة توماس غرونيمارك الأكثر إثارة للدهشة في صفوف ليفربول بعد صيف أنفق خلاله النادي الإنجليزي الكثير من الأموال لضم أليسون، وفابينو، ونابي كيتا.

لكن غرونيمارك مدرب “رميات التماس” أثار الكثير من الدهشة لدرجة أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اعترف أنه لم يسمع مطلقًا عن المدرب قبل التعاقد معه.

وأثار تعيين الدنماركي البالغ من العمر 42 عامًا، ويحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رمية بلغت 51.33 متر الدهشة، وسخر من هذا القرار آندي غراي المحلل في المحطات التلفزيونية.

وقال غرونيمارك الذي يعلم أنه أول متخصص في رميات التماس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الثلاثاء:”أنا أعلم أنها أغرب وظيفة في العالم”.

وقد يكون روري ديلاب لاعب خط الوسط السابق في ستوك سيتي أفضل مدافع معروف عنه رميات التماس الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن غرونيمارك يقول إن هدفه ليس تحويل ليفربول إلى ستوك سيتي.

وقال أيان رايت مهاجم آرسنال السابق:”شاهدت جو غوميز ينفذ بعض الرميات الجيدة لليفربول والتي لم أره يفعلها من قبل، ويبدو كأن تأثير (غرونيمارك) بدأ في الظهور، ويجب أن نقول إن ليفربول سيستفيد من ذلك”.

ويعتقد كلوب أن غرونيمارك أحدث فارقًا بالفعل في عمله مع الفريق، موضحًا:”لأكون صادقًا، لم أسمع أبدًا عن مدرب لإلقاء رميات التماس، وعندما سمعت عن توماس أردت مقابلته، وعندما التقيت به كان واضحًا بنسبة 100٪ أنني سأستعين به وأعينه بالفريق”.

وأضاف كلوب:”لقد كنت لاعب كرة، ثم أصبحت مدربًا منذ 18 عامًا، ولكنني لست متخصصًا بتدريب حراس المرمى، وبالتأكيد لست متخصصًا في رميات التماس كذلك.

وأضاف:”الآن غرونيمارك معنا، ونستخدم معلوماته أيضًا خلال الأسابيع التي لا يكون فيها هنا، ونحن نستخدمها بالطبع للأكاديمية، إنه رجل جيد، ولنكن صادقين لقد صنع فارقًا، واللاعبون يحبون ذلك، وعندما يكون لديك شخص يعرف ما يتحدث عنه، فهو يساعد دائمًا عندما تريد تحسين شيء ما”.

وتابع المدير الفني الألماني:”لا يمكن أن يكون لديك ما يكفي من المتخصصين حولك دائمًا، ويجب أن أكون دائمًا الشخص الذي يتخذ القرارات عندما نستخدم كل هؤلاء المتخصصين، ولكن لا يمكنك الحصول على ما يكفي، ولدينا متخصصون في اللياقة البدنية، والقسم الطبي، ولدينا التغذية، والآن لدينا شخص لرميات التماس”.