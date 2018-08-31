يورغن كلوب سعيد بتنوع وكفاءة تشكيلة ليفربول

يرى الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أن تشكيلة فريقه تتمتع بالتنوع والكفاءة المطلوبة لخوض جدول مباريات مرهق في الفترة القادمة، في وقت يبحث فيه عن استمرار رحلة الفوز بعد بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبعد فترة الراحة الدولية سيضطر ليفربول، الذي سيتوجه لملاقاة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، لخوض سبع مباريات في 23 يومًا فقط.

وتشمل هذه المباريات مواجهة باريس سان جيرمان ونابولي في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري المحلي.

كما سيحل تشيلسي ضيفًا على ليفربول في انفيلد خلال تلك الفترة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وردًا على سؤال بشأن تقييم تشكيلة فريقه، قال كلوب، الذي أنفق نحو 160 مليون جنيه إسترليني (207 ملايين دولار) في فترة الانتقالات الأخيرة: “حاليًا جيدة، لكننا نحتاج أن تبقى جيدة، خاض ليفربول ثلاث مباريات متتالية بالتشكيلة الأساسية نفسها، لكن هذا الأمر لن يتكرر كثيرًا من الآن فصاعدًا”.

واستثمر ليفربول بقوة في فترة الانتقالات الأخيرة وأنفق الأموال التي تلقاها من بيع فيليب كوتينيو في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ من أجل ضم الحارس أليسون من روما ولاعبي الوسط نابي كيتا من رازن بال شبورت لايبزيغ وفابينيو من موناكو، إضافة إلى شيردان شاكيري مهاجم سويسرا من ستوك سيتي.

وسجل ليفربول سبعة أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في بداية مثالية لمسيرته في الدوري. ويأمل كلوب في تقديم عرض آخر مفعم بالحيوية في مواجهة ليستر سيتي. وقال: “نحتاج إلى نتيجة جيدة غدًا وفي جميع المباريات الأخرى، ولهذا نحتاج إلى جميع اللاعبين”.

وانتقد كلوب حارسه سيمون مينيوليه؛ لإدلائه بتصريحات علنية بشأن قرار النادي منعه من الانتقال على سبيل الإعارة.

وكان مينيوليه قد قال لوسائل إعلام بلجيكية إنه من “الغريب” أن يعار الحارس لوريس كاريوس إلى بشيكطاش التركي، في حين يبقى هو ليكون احتياطيًا للحارس المنضم حديثًا أليسون.

وقال كلوب: “بشكل عام فإن طرح المشاكل الشخصية على الجمهور أمر غير منطقي، من الأفضل دائمًا التحدث إلى بعضنا البعض. أشجع هذا الخيار”.

وأضاف: “إنه لاعب محترف وحارس مرمى كبير، وبالطبع لا يسعده أن يكون الحارس الثاني في الفريق”.