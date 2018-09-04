مورينيو يقبل السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي

ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية، أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية، بقبول السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي.

ومن غير المرجح أن يقضي مورينيو أي فترة في السجن، وفقًا للاتفاق؛ لأن القانون الإسباني يسمح بإيقاف تنفيذ الحبس لأقل من عامين، بالنسبة للشخص المخالف لأول مرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات الضرائب الإسبانية.

وحسب تقارير إسبانية، فالإتفاق الذي وقعه مدرب مانشستر يونايتد الحالي يقضي بدفع 669323 يورو لإدارة الضرائب وتلقيه حكما لا يتجاوز سنة واحدة لن يدخل على إثرها السجن لكون القانون في إسبانيا لا ينفذ السجن في مثل هذه القضايا سوى في حال تجاوزه سنتين.

وبتوقيعه الإتفاق يبقى المدرب البرتغالي في انتظار الجلسة النهائية والتي سيقدم خلالها أوراق الإتفاق وتوقيعه ليصبح نهائيا ويتخلص من مشكلة الضرائب التي لازمته في السنوات الأخيرة رفقة مجموعة من مواطنيه أشهرهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي توصل بدوره لإتفاق مع إدارة الضرائب الإسبانية لإنهاء مشاكله.