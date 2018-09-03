“نسر ألبانيا” يظهر في الدوري الإنجليزي دون عقوبات (صور)

أفلت الألماني شكودران موستافي من العقوبة بعد احتفاله عقب هدفه في مرمى كارديف سيتي بالإشارة “النسر الألباني”.

وافتتح موستافي التسجيل لآرسنال في الفوز الصعب على كارديف الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي 3/2 بضربة رأس قوية واحتفل بالهدف عبر الإشارة بعلامة “النسر الألباني” التي أثارت الجدل في كأس العالم الأخيرة خلال مباراة صربيا وسويسرا.

وقرر الاتحاد الإنجليزي للعبة عدم اتخاذ أي إجراء بحق مصطفى بعد هدفه في مرمى الفريق الويلزي بعد 11 دقيقة من بداية المباراة.

واحتفل موستافي، الذي انضم إلى آرسنال من فالنسيا عام 2016 مقابل 34.85 مليون جنيه إسترليني، بهدفه برفع يديه إلى جوار بعضهما ورفرفة أصابعه مثل النسر.

ووُلد موستافي في ألمانيا لعائلة ألبانية من مقدونيا واحتفل بهذه الطريقة في مبادرة منه تجاه زميله غرانيت تشاكا السويسري المولود في ألبانيا.

وهذا الاحتفال يشير إلى النسر ذو الرأسين الموجود على علم ألبانيا الوطني ويرتبط بدعم إقليم كوسوفو وشعبها الذي دخل في حرب مع الصرب.

ووالد تشاكا من كوسوفو وأمضى ما يقرب من 4 سنوات كسجين سياسي في يوغسلافيا السابقة قبل استقلال كوسوفو.

واستخدم تشاكا ومواطنه السويسري شيردان شاكيري الاحتفال نفسه خلال مباراة سويسرا وصربيا ولم يتعرضا للعقوبة أيضًا خلال كأس العالم لكن تم تحذيرهما.