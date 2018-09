رسميًا.. نادي ليفربول يمدد عقد قائده جوردان هندرسون (صور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن لاعبه جوردان هندرسون وقّع عقدًا طويل المدى مع الريدز.

وقال ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، عبر موقعه على الإنترنت: “قائد الريدز وقّع على العقود، وهو ما يؤكد على بقائه مع النادي لفترة أكبر بعد قضاء 7 أعوام بقميص ليفربول”.

ولم يكشف وصيف أوروبا مدة العقد أو التفاصيل المالية له، علمًا أن هندرسون انضم للفريق العام 2011 قادمًا من سندرلاند.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن هندرسون قوله: “”أعتقد أن رحلتي هنا كانت تدريجية واستمتعت بها للغاية، لا يوجد مكان أفضل من هنا، أريد لعب كرة القدم فيه. أتمنى التواجد هنا لأطول وقت ممكن، أنا محظوظ للغاية بأن أكون جزءًا من هذا النادي لعدة أعوام”.

وأوضح ليفربول أن هندرسون شارك في 283 مباراة مع الريدز، وسجل 24 هدفًا.

وحصل هندرسون، البالغ من العمر 28 عامًا، على شارة قيادة ليفربول لأول مرة في سبتمبر 2011، ثم أصبح القائد الأول، بعد رحيل ستيفن جيرارد العام 2015.

