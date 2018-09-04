ماذا يحتاج نادي ليفربول لتجاوز سلسلة المباريات الصعبة؟

قال جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول إن فريقه يحتاج إلى كل اللاعبين في التشكيلة الحالية من أجل تجاوز سلسلة من المباريات المحلية والأوروبية الصعبة بعد فترة التوقف بسبب إقامة مباريات دولية.

وسيلعب ليفربول متصدر الدوي الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون وتشيلسي ومانشستر سيتي عقب استئناف المسابقة في الـ15 من سبتمبر/ أيلول.

وسيلعب وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان ونابولي ورد ستار بلغراد في دوري الأبطال كما يستضيف تشيلسي في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال الهولندي الدولي فينالدم لموقع النادي “ستكون فترة مهمة حقًا بالنسبة لنا وليس فقط لأنها مباريات قوية؛ لكن لأننا سنخوض عددًا كبيرًا من المباريات”.

وأضاف “في مثل هذه الفترات يحتاج الفريق إلى التشكيلة كلها”.

وسيخوض ليفربول تحديًا صعبًا في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال لكن فينالدم يعتقد أن كل المجموعات صعبة، وأن الفريق اكتسب الثقة من فوزه على نابولي وديًا في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتابع لاعب الوسط “نعرف أن باريس سان جيرمان يملك فريقًا جيدًا. لعبنا بالفعل ضد نابولي في فترة الإعداد وفزنا 5-صفر. لكننا ندرك أنه لا يزال يُعدّ فريقًا جيدًا”.

وحافظ ليفربول على علامة النجاح الكاملة في الدوري بعد أول أربع جولات.