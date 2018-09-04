جائزة أفضل لاعب في العالم.. هل يصفق محمد صلاح مجددًا لمودريتش في غياب كريستيانو رونالدو؟

منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة المرشحين المختصرة للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم ضمن جوائز THE BEST والحديث لا يتوقف عن هوية الفائز بهذه الجائزة خاصة مع ترشيح الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني السابق والمنضم إلى يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وما أشبه الليلة بالبارحة حين تم ترشيح هذا الثلاثي للفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا هذا العام إلا أن المشهد الأخير في تسليم الجائزة كان مسيطراً على الأحاديث بعد فوز مودريتش باللقب بحضور محمد صلاح وفي غياب لافت للبرتغالي رونالدو.

وأصبح السؤال هل يتكرر المشهد نفسه ويفوز مودريتش باللقب في وجود صلاح الذي سيكتفي بالتصفيق مع غياب رونالدو حزناً على ضياع اللقب أو أن الوضع سيتغير؟ هذا ما تطرحه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

فرص مودريتش

تبدو فرصة لوكا مودريتش الأكبر للتتويج باللقب كأفضل لاعب ضمن جائزة ذا بيست التي أعلنها الفيفا نظراً لتألق مودريتش مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

وقاد مودريتش منتخب كرواتيا للحصول على وصافة كأس العالم، وهو اللاعب الوحيد ضمن الثلاثي الذي قدم أداءً متميزاً في المونديال بعكس رونالدو الذي ودع مبكراً من المونديال وأيضاً صلاح.

وقال السوداني عبد المنعم شطة المدير الفني للاتحاد الأفريقي “كاف” لـ”إرم نيوز” إن الفرصة الكبرى تصب في صالح مودريتش بسبب المونديال.

وأضاف: ” أتوقع فوز مودريتش لأنه كان الأكثر تأثيراً مع منتخب بلاده بجانب أنه فاز بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد وأيضاً كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي”.

أزمة رونالدو

يبدو مشهد غياب رونالدو الأمر الأكثر جدلاً في حفل جائزة الأفضل المقررة يوم الـ 24 من سبتمبر الجاري في سويسرا.

ويتساءل الكثيرون، هل سيكرر رونالدو الأمر حال خسارته وسيغيب عن الاحتفالية الخاصة بتسليم الجائزة أو أن النجم البرتغالي سيحضر ويتواجد في حفل الفيفا؟

لماذا محمد صلاح الأقل حظاً؟

يتحدث الكثيرون أن صلاح الأقل حظاً في التتويج رغم أرقامه المميزة بالحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 39 هدفًا وأيضاً لقب أفضل لاعب في إنجلترا.

ولم يقدم صلاح ما يشفع له مع منتخب مصر بالمونديال سوى تسجيل هدفين كما أنه لم يستطع تحقيق بطولة مع ليفربول وهو ما يقلص فرصه وفقاً لما يراه عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر الأسبق.

وأكد السقا لـ”إرم نيوز” أن صلاح كان بحاجة ماسة لتحقيق لقب دوري الأبطال مع ليفربول ولو حدث ذلك لأصبح صلاح منافساً قوياً على اللقب خاصة أن هذا الفوز سيكون تاريخياً لفريقه.

دور مينديز

يبدو أن هناك دورًا مهمًا لخورخي مينديز مدير أعمال كريستيانو رونالدو الذي هاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب عدم فوز رونالدو بلقب أفضل لاعب في أوروبا لصالح مودريتش.

وأكد أيمن يونس، عضو اتحاد الكرة المصري السابق ، لـ”إرم نيوز” أن مينديز سيكون أكثر ذكاءً وأيضاً رونالدو بعدم اكتساب عداوة الفيفا بعد الهجوم الشرس ضد يويفا.

وأوضح أن هجوم مينديز وضع كريستيانو رونالدو في موقف حرج فغيابه سيزيد الانتقادات ضده وحضوره سيجعل الجميع يتناسى أحقيته في الجائزة الأولى.