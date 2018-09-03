ماذا قال تركي آل الشيخ عن ترشيح محمد صلاح لجوائز TheBest (صورة)

علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على ترشيح النجم المصري محمد صلاح للفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم TheBest.

ويتنافس محمد صلاح إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على جائزة TheBest لأفضل لاعب في العالم.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أطالب كل السعوديين والعرب والجاليات العربية في الخارج والأصدقاء في آسيا وأفريقيا بالتصويت لابننا النجم محمد صلاح؛ للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم”.

وقاد محمد صلاح منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد 28 عامًا من الفشل، كما قاد ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة 1/3 في النهائي.

وسجل صلاح 44 هدفًا وصنع 16 في 52 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، وتُوج هدافًا للدوري الإنجليزي بـ 32 هدفًا.