دون محمد صلاح أو ميسي.. “ماركا” تتوقع قائمة The Best النهائية قبل إعلانها اليوم

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن توقعاتها للثلاثي المرشح للفوز بجائزة The Best التي سيتم تقديمها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم يوم الـ 24 من سبتمبر المقبل بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وسيعلن فيفا عن القائمة المختصرة من 3 أسماء، عصر اليوم الاثنين، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ومحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، لن يتواجدا فيها.

الصحيفة ذكرت أن “جميع العوامل تشير إلى أن لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو سيكونان في القائمة النهائية”، مشيرة إلى أن لاعب وسط ريال مدريد أخذ خطوته الأولى لإنهاء هيمنة رونالدو وميسي، خصوصًا مع فوزه بجائزتي أفضل لاعب في كأس العالم 2018، وأفضل لاعب في أوروبا للعام نفسه، والتي قُدّمت قبل أيام.

فيما أشارت إلى أن غياب ميسي المتوقع عن القائمة النهائية لمرشحي الاتحاد الأوروبي، وعدم تقديمه كأس عالم مميزة، أعطى الفرصة للفرنسي أنطوان غريزمان ليكون مرشحًا على حسابه للدخول إلى القائمة، مع قيادته لبلاده نحو الفوز بالمونديال.

الصحيفة لم تضع صلاح في الاختيارات، إذ لا يتوقع أن يخدمه تألقه اللافت الذي تزامن مع عام كأس العالم، وهي البطولة التي تحدد بالشكل الأكبر مسار جوائز الاتحاد الدولي.

يذكر أن هناك 10 لاعبين للفوز بالجائزة وهم: محمد صلاح (ليفربول)، رافاييل فاران (ريال مديد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) ، مبابي (باريس سان جيرمان)، إدين هازارد (تشيلسي)، هاري كين (توتنهام)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، كريتسانو رونالدو (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (برشلونة)، أنطوان غريزمان (أتلتكو مدريد).