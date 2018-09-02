ساديو ماني نجم نادي ليفربول ينظف دورة مياه أحد المساجد (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم السنغالي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، أثناء قيامه بتنظيف إحدى دورات المياه بأحد المساجد.

ولم يعرف من الفيديو توقيت تصويره، ولكنه يظهر اللاعب برفقة طفل ورجل آخر يقومان برش المياه على أرضية الحمام، وآخر يقوم بالتصوير وترديد اسم اللاعب أكثر من مرة.

– ساديو ماني يقوم بالمساهمة في تنظيف دورات المياه في احد المساجد المتواجدة في مدينة ليفربول ????????❤️#LFC

pic.twitter.com/XPTNSzE5D5 — عالم ليفربول™ (@LFCW0rld) September 2, 2018

وساهم ماني، يوم السبت، في فوز ليفربول على ليستر سيتي 2-1، ليواصل انتصاره الرابع على التوالي ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.

وحافظ ليفربول على صدارة الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 12، بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، بينما توقف رصيد ليستر سيتى عند 6 نقاط فى المركز السابع.